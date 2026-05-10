あのちゃんが、見様見真似でアジの3枚おろしに挑戦した。【映像】見様見真似でおろした「鯵の3枚おろし」『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が5月4日に放送。ゲストにSnow Man・宮舘涼太を招き、大人気企画『あのレミキッチン』を展開した。今回はオズワルド伊藤俊介が進行を努め、ゲストの宮舘のリクエストで「大勢で食べれるスタミナ料理」を、あのちゃんが平野レミに教わりながら作ることになった。1品目の料理は、肉の