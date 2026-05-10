最終日に女性陣の不満を受けた男性陣。石丸伸二が代表して場の空気を良くするために男子で仲良く振る舞っていたと弁明した。【映像】石丸が裏事情を暴露した瞬間（凍りつくメンバーの様子）5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女