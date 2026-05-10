ベティス戦の前半、攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで9日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのベティス戦で0―2の後半9分まで出場した。試合は2―2で引き分けた。