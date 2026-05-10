2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/07/07）。【画像】 上空から降ってきた道路がそのまま突き刺さっている“異様な光景”… “ナゾの建造物”の正体に迫った様子を写真で一気に見る＊＊＊旅行で四国を訪れ、室戸岬に向かって国道55号を車で走っていた時のこと。ふと海のほうに視線を向けると、異様すぎる光景が目に飛び込んできた