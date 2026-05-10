【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（日本時間5月8日／デイ2）【映像】岩盤ヒットで車体大暴れ！衝撃のアクシデントラリージャパンを直前に控え、ポルトガルを舞台に開催されているWRC第6戦は、トヨタ期待の新星が岩盤にヒットし、コントロールを失ってコースアウトするなど、伝統的なグラベル（未舗装路）が牙を剥く荒れた展開となっている。24歳の若き天才ドライバー、オリバー・ソルベルグ（トヨタ）は、序