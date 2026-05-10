ギルティ炭酸飲料など背徳消費を謳った商品が市場を賑わす中、アサヒ飲料はスモールスタートで健康にも配慮したNOギルティ炭酸飲料に挑む。5月12日、植物由来の素材であるステビアとコーヒー豆由来のカフェインを使用し砂糖不使用・カロリーゼロのコーラ飲料「green cola」を1都3県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）のコンビニ限定で新発売する。【アサヒ飲料『green cola』市場導入戦略説明会】で近藤佳代子社長（左）と