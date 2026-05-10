GW明け。やるべきことがたくさんあるのに、気が重くてスタートが切れない。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃとパニックになってしまう。ToDoに追われるだけであっというまに時間が過ぎてしまう……。「私の人生、このままでいいのか？」そんな悩みを持つ人におすすめの本がある。15年以上にわたり、リーダーシップと行動心理学の研究を続けてきた著者、池田貴将による新刊『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習