可愛らしい仏様がモチーフのはんこを作りながら仏教を伝え、地域の人々からも親しまれる住職が歩んできた意外な半生。転機となったのは2004年、新潟県中越地震だった─。【写真】カッターで彫る、麻田さんの消しゴムはんこ仏や親鸞の教えと僧侶の現実との間にズレを感じたインスタフォロワー数4.8万人。僧侶と消しゴムはんこ作家、2つの顔をもつ麻田弘潤さんは新潟県小千谷市にある浄土真宗のお寺、極楽寺の住職だ。元TOKIOの