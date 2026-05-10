9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、ヤクルト戦に先発した広島・岡本駿、持丸泰輝捕手のバッテリーに苦言を呈した。大矢氏は「そんなに状態が悪いとは思わなかったんだけど、追い込んでからの勝負がなかなかつかないんですよね。苦しくなって打たれてしまったり、勝負球が高くなって、打たれたり」と指摘。「特に相手のピッチャーにタイムリーを打たれた時は、追い込んで最後ま