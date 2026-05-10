「コレ」の名称わかりますか？突然ですが、「靴下の足首部分のゴム入りのところ」の正式名称、知っていますか？靴下を履くときにぐっと伸ばしたり、脱いだあとに跡がついていたりするあの部分。毎日触れているのに、いざ名前を聞かれると意外と答えにくいところです。気になる正解は次のページです！答えは・・・「口ゴム部」でした！口ゴム部は、靴下の履き口にある、足首やふくらはぎにフィットさせるための部分です。この部分に