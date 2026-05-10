日本の、ひいては世界のゴルフ史に残る偉業を成し遂げた人物であったジャンボ尾崎。ただ、その偉業の陰に“名参謀”後藤修の存在があったことは、ほとんど知られていない。そこで、ありし日の後藤修の姿について、当人をよく知るコラムニストの木村和久氏が綴る――。「レッスン・オブ・ザ・イヤー」を受賞して…後藤修が『月刊ゴルフダイジェスト』誌で「教えてっ！スクエア打法」の連載を始めたのが1997年の6月号からです。月刊