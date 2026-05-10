突然ですが、「エンタメ」が何の略か知っていますか？これは間違えられない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「エンターテインメント」でした！エンタメは「エンターテインメント」の略です。「エンターテインメント」は外来語で、「楽しませること」「娯楽」「余興」といった意味を持ちます。日常会話やメディアでは、この長い言葉を短縮した「エンタメ」という略語が広く定着しており、テレビや雑誌、インターネット