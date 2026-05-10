友人関係を捨てることで「幸せ」を得よう「同窓会を開いていると、『あぁ、あいつが先立ったのか……』などと、同級生の死を知らされてしみじみ感じるわけですね。年を経るごとに話題は病気の話ばかりになり、そのぶんだけ悩みも多く抱えてしまい、辛気くさくなる。それもイヤなので、70歳になったのを区切りに友だち同士で話し合い、中高一貫校時代の同窓会を終わりにしました。同窓会を生前整理したわけです」本誌にそう明かすの