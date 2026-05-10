20歳の天才が仕掛けた「五重構造」の迷宮作品のなかに作品がある入れ子構造を使ったミステリは、少なくない。だが、ここまで何重にも作中作が出てくる小説は、珍しい。第66回メフィスト賞を受賞した、市塔承の異世界を舞台にしたミステリ『女王陛下に捧ぐ、王家の宝の在処』のことである。エリメは、「あなたに、この本を」と誰かに言われた気がして、実家で目が覚める。彼は三ヵ月以上も眠り続けていたのだった。神聖ニアニ共和国