佐野元春の大ヒット曲『SOMEDAY』が1971年にリリースされて45年が経った。アラ還リスナーのアンセムとも言える名曲だが、実はシングル発表時には思ったような反応を得られなかった。現代のポップスにも通ずる新たな道を拓いたこの一曲は、なぜいつまでも人々の心に届くのか。前編〈佐野元春『SOMEDAY』が45年経ってもアンセムであり続ける理由…画期的だった「詰まる符割り」〉に続けて、音楽評論家・スージー鈴木が解説する。文学