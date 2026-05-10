女の子のメンバー集めは、合コンの幹事さんが頭を悩ます問題のひとつ。思うように人数が集まらなかったらコンパを始めることができません。ということで今回は、「合コンで女の子のメンバーを集める方法８パターン」を紹介いたします。【１】馴染みのお店の店員さんに相談してみる仲良くなりたいなと思っている店員さんに、思い切って相談するのも手です。お店でしか接点がない人に、いきなりデートをお願いするのは難しいですが、