食事や健康に関する正しい情報の見極めが難しくなっている。「この食べ物は体にいいのか」「このダイエット方法は正しいのか」「飲み会のあとのラーメンはどれだけ身体に悪いのか」これらの情報はブログや本などの文字媒体であれば、読解力が求められたので客観的に判断することができた。しかし、最近のSNSや動画は感情を揺さぶりにくるので、冷静に情報を判断することが難しい。さらにAIは、あたかも専門家が語るような口調で間