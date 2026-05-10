業界内の議論がGWライブで顕在化ゴールデンウィークはエンタメ業界のかき入れ時。大型イベント開催だけでなく、サブスクの動きも大きく、SNSの再生回数も伸びるため、どのジャンルでも活発な動きが見られた。なかでも、最も力の入っていたのがアーティストとその関係者。千葉の『JAPAN JAM』、埼玉の『VIVA LA ROCK』、宮城県の『ARABAKI ROCK FEST.』、富山の『ONEFES』、大阪の『OTODAMA』、大分県の『ジゴロック』などのメジャ