休養を発表したバナナマン・日村勇紀（53歳）。多数のレギュラー番組を持つ売れっ子だけに、テレビ業界にはショックの声も広がっている。その一方で、今後不在が続くことになったことでむしろその存在感が高まっているのも事実。改めて日村の魅力に迫っていきたい。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】スマホ片手に外を歩く、変装無しのバナナマン・日村。他、休養前、元気な姿でロケをするバナナマン