「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（１０日、東京・芝１６００メートル）の予想を公開した。粗品は「かなり迷ったが、東京マイルのパフォーマンスなら、この馬を選びたい」と１０番のエコロアルバを本命に示した。「前走の朝日杯では１着のカヴァレリッツォから０秒３差の４着。正直