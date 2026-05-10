天皇皇后両陛下と愛子さまがご静養のため御料牧場を訪れた。御料牧場は栃木県高根沢町にあり、皇室で用いられる乗用馬などの生産や、牛乳、肉、野菜など食事用の食材を生産している場所。【写真】2年前、御料牧場で穏やかな表情を見せるラフな装いの愛子さまや雅子さま。他、2年ぶりに御料牧場を訪れた、ピンクの“リンクコーデ”の天皇ご一家などもご一家はこれまで何度も滞在され、特に動物好きな愛子さまは牧場で生まれた豚