２０１２年に大ヒット曲をリリースした歌手の近影が話題を呼んでいる。１０日までにインスタグラムで、ストレートのロングヘアに真っ白のワンピースという清楚（せいそ）な最新姿を載せたのは、シンガー・ソングライターのｍｉｗａ（３５）。続けて投稿した動画では、博多ラーメンをおいしそうに食べ、表情豊かでキラキラとした笑顔が印象的だ。ｍｉｗａは２０１２年に小栗旬が主演を務めた月９、フジテレビ系「リッチマンプ