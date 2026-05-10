ミラノ・コルティナ五輪で悲願の金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）と木原龍一（33才）組。現役引退を発表したばかりの2人が再びそろって銀盤で舞ったのは、5月1日に行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」での大トリだった。【写真】ペア結成直後、まだあどけない表情の“りくりゅう”のツーショット。他、“りくりゅう”が愛してやまない後輩の?ゆなすみ?ペアなども「プ