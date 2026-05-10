5月3日、秋篠宮ご一家が東京都足立区の東京芸術センター天空劇場で開かれた「パラグアイ・ハープ（アルパ）デュオコンサート」を鑑賞された。【写真】佳子さまご着用ドレス「深いVネック」の元デザイン。布で“控えめアレンジ”をされた佳子さま（全身）秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さまは客席の中央付近で一列に並んで着席し、アルパの音色に耳を傾けていたという。鑑賞中、ご一家は観客と一緒に盛んに拍手を送られ、演奏後