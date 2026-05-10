俵万智さん『サラダ記念日』が39年を経て新装版「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日歌人の俵万智さんのこの短歌は日本で一番有名な短歌と言っても過言ではないかもしれません。この短歌が掲載された短歌集『サラダ記念日』が出版されたのは、1987年5月のこと。およそ40年近く前の短歌集が、新装版として2026年4月に発売され、オリジナルと合わせて287万部の国民的ベストセラーとなっています。具体的な言葉