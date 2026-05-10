野菜はなぜ体にいいのか野菜は体にいいと、私たちは、知っている。けれども、実際に野菜を摂ったら、どんないいことがあるのだろう。野菜が体にいいと言われる理由は、野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれ、心臓病、糖尿病、脳卒中などの生活習慣病や、肥満の予防になり、また、野菜に多く含まれるカリウムは、余分なナトリウム（食塩）を排出してくれるので、高血圧の予防にもなるから。だが、そんな野菜の消費が