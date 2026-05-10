米ツアーは来季（2027年）を見据えた変革を計画。一方、国内ツアーは男女ともさほど代わり映えしないようだが大丈夫？将来的にPGA（米国）、DPワールド（欧州）などと差がついてしまうのではないかと心配だ……。 2026年は今後のツアーを占う年になるかも!? 大きな団体ほど短期、長期で先を見据えなくてはいけないのに、国内ツアーの行く末は大丈夫なのか？ ハローエブリバディ！２