歌手の氷川きよしが８日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい最新ショットを公開した。氷川は「夏を先取り」とつづり、快晴のビーチで半袖のデニムワンピース風の衣装を公開した。この投稿にファンからは「綺麗なおみ足で見惚れてます」「少し日焼けしたみたい」「かっこかわいい」「きーちゃん南の島でリフレッシュできた様でよかったですね〜」「夏の日差し楽しんでねぇ〜」などのコメントが続々と寄せられていた。