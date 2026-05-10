７日に第２子の出産を報告したモデルの冨永愛が８日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの俳優・山本一賢に感謝をつづった。冨永は「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」と投稿。「いつも心からのサポートをありがとう」と感謝し、２人で街ブラデートを楽しむ様子を公開した。この投稿には「尊敬し合えるご夫婦って素敵ですね」「映画のワン