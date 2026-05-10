俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送される。秀吉と小一郎が“羽柴姓”を名乗り、新章へ突入。石田三成ら後の豊臣政権を支える若武者たちも続々と登場し、最新相関図にも大きな変化が加わり「豪華すぎる」「新キャラが一気に増えた」などの声が寄せられている。【写真】豪華！新キャラ追加の相関図を公開大河ドラマ第65作となる同