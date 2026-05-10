俳優の黒田勇樹さん（44）が5月8日、インスタグラムを更新。母親で、自身のマネジャーでもあった純子さんの死去を報告した。【写真】黒田勇樹さんの母・純子さん67歳だった黒田さんは「突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」と報告。葬儀とお別れの会は済ませたとし、「沢山の方の笑顔や涙に見守られな