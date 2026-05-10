古着屋で500円で買った白いバッグの内ポケットから、昭和62年のレシートが出てきた――。ある女性が「同世代だったのね！」という一言とともにThreadsに投稿したところ、「ロマンを感じる」「こんなに良い状態で残っていたなんて奇跡」と反響が広がっています。【写真】バッグから出てきたレシート日付は「昭和62年」です投稿したのは、趣味のハンドメイド品やヴィンテージ品について発信している、山かなさん（@yamanakakana）