さまざまな効果もたらす高規格新ルート誕生国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所は、整備を進めてきた国道175号「西脇北バイパス」の未開通区間について、2026年6月13日16時に開通すると発表しました。供用が開始されるのは、兵庫県西脇市下戸田から同市寺内までの延長3.1kmの区間です。【画像】渋滞解消＆医療や災害の課題解決にも！ 全線開通する「西脇北バイパス」を見る！（18枚）すでに開通している区間と合わせるこ