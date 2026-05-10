＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞ツアー通算4勝の河本結が、初のメジャー優勝へトータル3オーバーの2位タイで最終日に向かう。平均ストロークは今季ワーストの『79.7424』。2011年「日本女子オープン」第3ラウンド以来となる“全員オーバーパー”というタフな一日を、「どうしても力が入っちゃうから、力を抜いて」ということを心がけ、なんと