＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 3日目◇9日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞日本勢3人が出場する米国男子ツアーの“裏大会”は第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?中島啓太が、6バーディ・ボギーなしの「65」をマークし、トータル11アンダーの7位タイに浮上した。初日も「65」で回り2位タイの好発進を決めたが、2日目は「