ハンガリーで16年間続いたオルバン政権が終わり、親EU路線を掲げるマジャル氏が新たな首相に就任しました。ハンガリーでは先月の総選挙で、マジャル党首率いる野党が16年間政権を担ってきたオルバン氏率いる与党に圧勝。9日、マジャル氏が新たな首相に就任しました。ペーテル・マジャル首相「（国民は）ハンガリーの歴史の新たな章を開く使命を託した」ハンガリーはEU=ヨーロッパ連合の加盟国ですが、ロシア寄りのオルバン氏はウク