テヘラン市内に掲げられた、ホルムズ海峡の形をした青いリボンでトランプ大統領の口をふさぐイラストのポスター＝9日（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米中央軍は9日、米軍によるイランの港湾封鎖は「引き続き、完全に実施されている」とX（旧ツイッター）に投稿した。戦闘終結に向けた米国の提案に対し、イランが回答したとの情報はない。トランプ米大統領は回答を8日夜にも受け取る見通しだと主張していた
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