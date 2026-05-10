【ロンドン共同】英PA通信は9日、英海軍が米国とイランの戦闘終結に備え、中東方面に駆逐艦「ドラゴン」を派遣すると報じた。英国とフランスの主導で約40カ国が4月から、ホルムズ海峡での商船の護衛などを目的とした多国籍部隊の派遣計画を協議している。ドラゴンは防空能力を備え、現在は地中海の島国キプロスにある英軍基地を無人機攻撃などから守っている。政府は、ドラゴンが不在でもキプロスには十分な防空態勢が敷かれて