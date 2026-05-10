富士山は１万歳！ でも火山のなかでは若いほう 富士山の下には3つの山が隠れている 日本には数多くの火山がありますが、その平均的な寿命は数十万年といわれています。富士山も活火山のひとつですが、その年齢は、現在の富士山の形になってからおよそ1万年。日本列島の歴史や、私たち人類の時間感覚からすれば気の遠くなるような長さですが、火山として見れば、まだまだ若い部類に入る存在なのです。 富士山は、地球の表