特集「キャッチ」です。太平洋戦争などで犠牲になった戦没者を追悼するため、各地に建てられた慰霊碑や塔が、老朽化や遺族の高齢化によって管理が難しくなっています。戦争の記憶をつなぐ「物言わぬ語り部」は今、曲がり角を迎えています。 ■樋口淳哉記者「高さ10メートルにもなる石塔には現在、防音シートがかぶせられています。中では足場が組まれていて、撤去作業が進められているということです。」3月4日、