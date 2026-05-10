「ブランド物は買えないわよね」なんて、初対面に近いタイミングでよく言えるな…と思ってしまいますよね。京子さんは悪気があるのかないのか、マウント発言がとにかく止まりません。瑠美さんにはそろそろ反撃してもらいたいところですが、果たしてどうなるのでしょうか？>>【まんが】私を見下すママ友(ウーマンエキサイト編集部)