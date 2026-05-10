【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はエンゼルス戦に４番三塁で出場し、五回に左前適時打を放って４打数１安打１打点だった。チームは１４―１で大勝した。岡本は二回の第１打席は初球のシンカーを積極的に振ったが二ゴロ。三回は二死二、三塁の好機で低めのシンカーを捉えたかに見えたが、高々と上がった打球はフェンス手前で中堅手のグラブに収まった。快音が響いた