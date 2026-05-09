部活やクラブ活動に励む成長期のアスリートにとって、ひざの下に痛みを感じる「オスグッド・シュラッター病」は、決して珍しくないスポーツ障害です。放置してしまうと痛みが慢性化したり、成長期を過ぎても痛みが残ったりする可能性もあるため、早期の対応が重要だとされています。そこで今回は、オスグッド・シュラッター病の治療から復帰までの流れと予防方法について、つくる整形外科祐天寺駅前スポ&#