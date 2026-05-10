開催：2026.5.10 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 14 - 1 [エンゼルス] MLBの試合が10日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 4回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 初球を打ってレフトへの犠牲