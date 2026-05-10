子どもに何度注意しても、同じことを繰り返してしまう。そんな経験はないだろうか。行動を変えるために必要なのは、叱ることではない。子どもの将来を思うあまり、「できて当たり前」と厳しく接してしまいがちだが、日々の関わり方を見直すことで、子どもの行動は少しずつ変わっていく。※本稿は、中学受験ママ力開花アカデミー主宰の井上晴美『中学受験で子どもを壊さない！合格へ導く「5つの約束」』（ディスカヴァー・トゥエン