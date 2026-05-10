中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「日本に留学しているけど（中国に一時）帰国したらもう日本に戻りたくなくなった」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の男性は「武漢の方が大阪より100倍良い」とし、「日本留学から帰国してみて、中国の便利さを実感した。物価は安いし、生活も快適。日没時間が遅く、日差しもたっぷりで心地いい。シェアサイクルも便利だし、鳥のさえずりや花の香りも感じられる。特に東湖みたいな大きな