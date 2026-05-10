【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−2 V・ファーレン長崎（5月9日／YANMAR HANASAKA STADIUM）【映像】重戦車の爆速60mドリブル＆シュートV・ファーレン長崎のFWマテウス・ジェズスが、圧巻の“重戦車ドリブル”を披露。約60メートルを一人で持ち運び、ゴールネットを揺らしたプレーにファンたちが衝撃を受けている。長崎は5月9日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でセレッソ大阪と対戦。ベンチスタートだったマテウ