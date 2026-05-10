2年目の1982年（昭57）、吉村禎章（現巨人執行役員CBOチーム運営担当）がPL学園からドラフト3位で入ってきた。衝撃的だった。月に1回ジャイアンツ寮に貼り出されるイースタン・リーグの成績。5月終了時の打率が私は2割2分台、3年目の岡崎郁さんは2割3分台だったのに、入ったばかりの吉村は3割以上打っていた。こんなやつがプロ野球に来るんだなと思った。吉村は奈良県御所（ごせ）市出身。同県人としてやっかみ、劣等感を覚