俳優の草刈正雄が、TV番組の企画を通じて元米兵だった父親の消息が判明したことについて、思いを語った。【映像】米兵だった草刈の父草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。アメリカ兵だった父と日本人の母の間に生まれ、父の顔を知らないまま母子家庭で育った草刈は、2022年にNHKの番組『ファミリーヒストリー』企画をきっかけに父の消息を知ることになった。黒柳に「数年前に、あるテレビ局でお父