同伴出勤した飼い犬のそばで仕事をする医薬品会社の女性＝2026年4月、韓国・龍仁（共同）日本以上に急激な少子化が進む韓国で、犬を中心としたペットを家族の一員だと考える人が増えている。企業側も福利厚生の一環としてペットと同伴出勤できる制度を導入するなど、新たな取り組みを進めている。（共同通信ソウル支局＝井上千日彩）「犬の存在が同僚とのコミュニケーションに役立っている」。ソウル郊外の京畿道龍仁市の動物